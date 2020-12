Covid, al San Martino di Genova tra prima e seconda ondata mortalità più che dimezzata

GENOVA - Tra la prima e la seconda ondata la mortalità con Covid all’ospedale San Martino di Genova si è più che dimezzata. A confermarlo i dati raccolti dai medici e ricercatori del policlinico genovese hub centrale in Liguria per la cura del Covid. Nel caso specifico i dati sono stati raccolti e analizzati dalle dottoresse Dentone e Pontuano.

Presi in esame due periodi, dal 24 febbraio al 30 maggio e dal 30 agosto al 30 novembre, che hanno visto ‘passare’ in reparto rispettivamente 285 e 261 pazienti, con un’età media di 68 e 66 anni. Nel primo caso la mortalità ospedaliera è arrivata al 21%, mentre nei tre mesi appena trascorsi si è ‘fermata’ al 10%, con, rispettivamente, 60 decessi contro 27.

I dati sono stati resi noti dal direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti che ha commentato: “Dati che dimostrano l’efficacia delle cure che stiamo utilizzando: cortisone, Remdesivir e antibiotici. La durata di positività media del tampone per SarsCoV-2 è scesa da 11 giorni a 9 - ha proseguito Bassetti -. Nella prima ondata il trattamento con il Remdesivir ha interessato il 2% (7) dei pazienti che avevamo in cura, nella seconda ondata la percentuale di trattamento è arrivata al 38% (99 pazienti) segno che anche questo farmaco insieme a tutti gli altri presidi ha influito su questi dati”.

Numero complessivi che mettono luce sulle maggiori conoscenze da parte di tutto il personale medico su come affrontare il Covid e impostare le cure per i soggetti positivi che necessitano di trattamento ospedaliero. Ad oggi in tutta la Liguria le vittime catalogate con Covid da inizio emergenza sono oltre 2.600, in Italia più di 64 mila. Ma l'esperienza acquisita può essere fondamentale in vista della terza ondata da molti prevista a gennaio.

“Dati incoraggianti, ma dobbiamo fare ancora di più per miglioraci ancora. Grazie a tutto il gruppo che lavora incessantemente sul Covid da oltre 10 mesi” ha concluso il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino.