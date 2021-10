GENOVA - Sono 65 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.871 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.790 tamponi antigenici rapidi. Aumentano gli ospedalizzati, in totale 59 (3 in piu') con 6 pazienti in terapia intensiva.

Sono 2.186.585 le dosi di vaccino somministrate su 2.546.858 consegnate, l'86%. Nelle ultime ventiquattro ore e' stato registrato un decesso: il bilancio delle vittime sale a 4.415 da inizio emergenza