Covid: 460 positivi su 4.068 tamponi molecolari e 2.577 antigenici, crescono i ricoveri

GENOVA - Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.577 tamponi antigenici rapidi, per un'incidenza quindi del 6,9% sui 6.645 test totali effettuati. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. Crescono i ricoveri: sono ora 730, ovvero 8 in più rispetto alla vigilia, con 78 persone in terapia intensiva, mentre ieri erano 72. Il totale dei casi positivi cresce di 173 unità a 8.100. A livello territoriale, restano alti i contagi sulle zone rosse di Imperia (96) e Savona (94), a Genova sono 171, nel Tigullio 24 e nello spezzino 75. Quanto alla campagna vaccinale, le dosi somministrate si attestano all'86% delle cosegne.

Le vaccinazioni alle 16 di questo sabato prefestivo risultano comunque importanti e pari a 8.868 (6.762 di tipo Rna messaggero, 2.106 AstraZeneca). 106.289 persone hanno già ricevuto al seconda dose di un vaccino del tipo Pfizer-Biontech o Moderna, 4 sono alla seconda dose AstraZeneca.

Si registra infine una sola vittima, una donna di 75 anni, deceduta il primo aprile all'ospedale Policlinico San Martino di Genova.