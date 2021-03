Covid, 383 nuovi positivi in Liguria. Più di 99 mila liguri vaccinati con la seconda dose

GENOVA - Sono 383 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.030 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.793 tamponi antigenici rapidi. 107 a Imperia (Asl1), 57 a Savona (Asl2), 142 a Genova e provincia di cui 114 nel capoluogo (Asl3) e 28 nel Levante (Asl4), 76 alla Spezia (Asl5). A questi si aggiunge un non residente in Liguria. Sono 7.378 persone gli attuali positivi.

Sono 420 i guariti, salgono di 1 unità gli ospedalizzati che oggi sono 710 in media intensità e 68 in terapia intensiva. 107 i nuovi pazienti in isolamento domiciliare, sono 7.399 i soggetti in sorveglianza attiva.

I dati delle vaccinazioni fissano all'85% la percentuale odierna di efficacia della campagna di immunizzazione, con 291.267 dosi somministrate su 344.290 consegnate. In data odierna sono state inoculate 8.542 dosi di vaccino a mRNA (Pfizer e Moderna), con 99.424 persone giunte con la seconda dose al completamento del ciclo vaccinale. 3.464 invece le dosi di vaccino a vettore virale (AstraZeneca), per un totale di 45.993 dosi somministrate in tutta la Liguria. Sono infine 14 i deceduti, di età compresa tra i 70 ed i 99 anni, che portano a 3.879 il totale regionale da inizio pandemia.