Covid, 365 i nuovi positivi su 4586 tamponi. Calano le terapie intensive

GENOVA - In Liguria sono 365 i nuovi positivi al Covid su 4586 tamponi molecolari effettuati. In provincia di Imperia (Asl 1) 42, Savona (Asl 2) 89, Genova: 198, di cui in Asl 3 140, mentre nel Tigullio in Asl 4 58. Alla Spezia (Asl 5) sono invece 36 i nuovi positivi.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati sono 768, di cui 65 in terapia intensiva. Altri 18 decessi segnalati in regione, di persone di età compresa tra i 70 e i 95 anni, morte tra il 13 dicembre e il 2 gennaio. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. Sono però 352 i nuovi guariti, con meno 135 persone in isolamento domiciliare (sono ora 4.656). Ci sono 4.727 persone in sorveglianza attiva (ieri erano 3.992).

VACCINI - E' salito ad 260.948, secondo i dati ufficiali aggiornati alla tarda mattina, il numero degli italiani vaccinati contro il Covid 19. Il Lazio, con 35.793 vaccinati, è la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (86,7%) sul numero di dosi consegnate (4.975). In Liguria somministrati 7.897 vaccini pari al 49,6% delle 15.920 dosi consegnate.