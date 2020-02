Coronavirus, Salvini: "Governo tentenna, non è il momento di mezze misure"

GENOVA - "Ho visto che il sindacato nazionale dei medici chiede le dimissioni del ministro Speranza perché non ha fatto quello che doveva. Se c'è un problema di salute pubblica, o è intervenuto in ritardo, o è intervenuto poco e male. Io chiedo conto al presidente del Consiglio. E' lui che risponde della sicurezza e della salute pubblica del popolo italiano". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a Genova in vista delle Regionali. Una cena alla Fiera del Mare a cui hanno partecipato 1500 attivisti.

"Mi sembra evidente che se l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere questi problemi - ha aggiunto il leader della Lega - è evidente che qualcuno non ha fatto quanto doveva. Sicuramente a livello di governo qualcuno ha sottovalutato, non ha capito o non ha voluto fare quello che doveva". Secondo Salvini, "aumentare i controlli è doveroso. Via aerea, via terra e via mare".

"Non è il momento delle mezze misure: mi sembra ancora che nel governo ci sia qualcuno che dice 'vediamo, pensiamo, volontario...' I medici da settimane chiedevano la quarantena per i soggetti a rischio e sono stati ignorati. Ora vanno isolati coloro che sono stati a contatto", ha prosegiuto il leader della Lega.

"Se l'Italia è l'unico paese europeo che ha questi problemi, è evidente che qualcuno non ha fatto il suo dovere. Qualcuno deve spiegare agli italiani perché ci si è mossi a fine febbraio quando l'allarme è di fine dicembre e le richieste pressanti della Lega sono da gennaio. Non vorrei essere profeta di sventura ma immagino che i medici che dicono che presto il fenomeno sarà esteso a tutte le regioni non siano dei matti", ha concluso Salvini prima di raggiungere insieme al parlamentare Edoardo Rixi la sala al padiglione Nouvel alla Fiera del Mare.