Coronavirus, piemontesi arrivano nella notte nella seconda casa in Liguria: segnalati dai vicini

OSPEDALETTI - Una famiglia di piemontesi, arrivata nella tarda serata di ieri nella seconda casa di Ospedaletti (Imperia), è stata allontanata dai vicini e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Stazione. Secondo quanto ricostruito, i turisti sarebbero arrivati sul tardi, forse per evitare di dare troppo nell'occhio.

Evidentemente però non sono stati così accorti da non farsi sentire. A quel punto i vicini, sapendo che l'abitazione era una seconda casa, sono usciti per protestare, convincendo i piemontesi a andarsene. Dell'episodio sono stati avvisati questa mattina i militari che stanno ricostruendo la vicenda.