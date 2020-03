GENOVA - Una nota per ricordare ai titolari delle farmacie della Liguria di non mettere in vendita al pubblico tutte le diverse tipologie di mascherine. Con un comunicato l’associazione titolari di farmacia Liguria ha inviato infatti un documento in cui ricorda a tutte le farmacie lo stop alla vendita di mascherine chirurgiche e di tutte quelle che rientrano nella categoria Ffpp al fine di destinarlo al personale sanitario degli ospedali impegnato nelle cure delle persone risultate positive al coronavirus.

Il documento rimanda all’ordinanza numero 7/20 di Regione Liguria firmata lo scorso 15 marzo alla voce 'Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19'. Nella nota diffusa dall'associazione è indicato ai titolari delle farmacie della Liguria “di destinare l’eventuale quantitativo presente in farmacia all’utilizzo interno per la protezione propria e del proprio personale”. E ancora che “l’eventuale eccedenza di scorte deve essere resa disponibile per gli ospedali e le strutture socio sanitarie con le modalità già indicate e riportate nell'ordinanza numero 7/20”.