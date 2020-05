Coronavirus, la crisi vitivinicola e la monorotaia più ripida delle Cinque Terre in tv

RIOMAGGIORE - Puntata con panorami incantevoli, quella di Viaggio in Liguria che andrà in onda mercoledì alle 21 su Primocanale e in streaming su primocanale.it. La trasmissione settimanale, legata a enogastronomia e territorio, farà tappa nell'estremo levante della regione per un omaggio al settore vitivinicolo alle prese con la crisi Covid-19.

Sarà una trasmissione legata alle difficoltà del momento degli imprenditori e di tutte le cantine. Tutto, tra previsioni e speranze in un'annata che sarà ricordata come quella della vendemmia con mascherina.

Le telecamere di Viaggio in Liguria, però, racconteranno anche un angolo di spezzino di rara bellezza e lo faranno mediante storie umane uniche, impreziosite dalla guida di Marco Rezzano, il presidente dell'enoteca regionale ligure.

Oltre ai vigneti delle Cinque Terre - con le immagini dell'operatore Massimo Fornasier relative alla monorotaia più ripida dei pendii di Riomaggiore (vedi foto) - non mancheranno incursioni a Bonassola, Castelnuovo e Luni per una riflessione che coinvolge un settore strettamente legato al prodotto turistico di Liguria.