Coronavirus, in Liguria i positivi scendono a 3883 e 7 decessi nelle ultime 24 ore

GENOVA - La Liguria registra 7 nuove vittime per l'epidemia di Covid-19 contro le 10 di ieri. Sono 3883 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, -165 rispetto al bollettino di giovedì diffuso da Alisa e Regione Liguria. In provincia di Genova i casi sono 2669, a Savona 636, a La Spezia si registrano 130 casi e a Imperia 446. Sono salite a 1412 le vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti altri 2206 test. I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 891735.

Le terapie intensive si mantengono sul numero stabile, sono 20 quelle impegnate (+1 rispetto ai giorni scorsi). Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 267 (21 in meno rispetto all'ultimo bollettino, con un -5 di media intensità registrato nell'Asl1). I positivi al domicilio sono 1467 (-153 rispetto a venerdì 22 maggio). Dati incoraggianti per quanto riguarda i clinicamente guariti asintomatici ma ancora positivi, che salgono a 2149 (9 in più rispetto a ieri). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 4130 (196 in più rispetto al giorno precedente).