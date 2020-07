Coronavirus in Liguria, 41 ospedalizzati e meno di 1300 attualmente positivi

GENOVA - Sono 1.286 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 20 in meno rispetto al bollettino di sabato diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 107, alla Spezia sono 24, a Imperia 93 e a Genova 911. Sono 1558 le vittime da inizio emergenza. Zero vittime anche nell'ultima giornata.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 41. In terapia intensiva ancora 2 positivi al Covid-19. I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.147. I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 152.888.

"Continua il trend positivo sul Covid in Liguria. Dalla fine del lockdown i dati del contagio in Liguria sono quotidianamente migliorati e, per la prima volta da inizio emergenza, sono 7 giorni consecutivi che non abbiamo decessi legati al virus". Lo scrive il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina Fb "Nei nostri ospedali non ci sono pazienti gravi e i reparti covid, creati durante la fase più acuta, sono gradualmente tornati alla normalità ma restano pronti a riattivarsi in qualsiasi momento, sperando non ce ne sia bisogno. I nostri uffici di prevenzione continuano costantemente a monitorare la situazione e la Liguria - prosegue Toti - mantenendo sempre alta l'attenzione e le buone norme di auto protezione, è ripartita in sicurezza e i dati, giorno dopo giorno, ci confermano che stiamo facendo bene. Siamo sulla strada giusta e non ci lasceremo fermare dalle paure e dal pessimismo di chi deve sempre remare contro".

I DATI IN ITALIA - Risalgono, seppure lievemente, i numeri sui pazienti Covid ricoverati e su quelli in terapia intensiva. Sono 14.642 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un aumento di 21 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 74 pazienti, 3 in più di ieri. Di questi quasi la metà (36) sono in Lombardia. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute secondo i quali in 12 regioni non ci sono più pazienti nelle rianimazioni. Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 945 pazienti, cinque più di ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono scesi sotto i quattordicimila e sono oggi 13.623, 13 in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i soggetti dimessi sono invece 192.108, con un incremento rispetto a ieri di 164. Ancora in calo, come spesso accade nei fine settimana, il numero di tamponi effettuati. Complessivamente sono stati fatti 37.462 tamponi nelle ultime 24 ore, circa 13.500 in meno rispetto a ieri. Inoltre, 9 regioni non registrano nuovi casi.