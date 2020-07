Coronavirus, in Liguria 3 nuovi casi mentre calano ancora i ricoveri

GENOVA - Sono 3 i nuovi positivi in Liguria. Ammontano a 10.177 complessivamente i positivi al coronavirus da inizio emergenza. I test eseguiti finora sulla popolazione sono 184.178 (più 1.381 rispetto alle 24 ore precedenti). Dati incoraggianti per gli ospedalizzati che sono attualmente 27 (-3). In isolamento domiciliare ci sono 182 persone (+2) mentre i guariti con doppio test consecutivo negativo sono 7.471 (+7). Sono 1.195 le persone in sorveglianza attiva. Il totale delle persone decedute è pari a 1.566, non si registrano nuovi decessi.

Salgono così a 73 i positivi correlati al cluster savonese: sono due infatti i nuovi casi registrati. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell'Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Sono stati refertati 190 nuovi tamponi, due risultati positivi relativi a due dipendenti del ristorante. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta "Casa del Clero" ad Albenga. Lo rende noto Regione Liguria.