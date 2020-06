Coronavirus, in Liguria 14 nuovi casi e un decesso

GENOVA - Sono 14 i nuovi casi in Liguria e 1432 le persone attualmente positive al coronavirus, 54 in meno di ieri e 1556 le vittime dall'inizio dell'emergenza, una pių di ieri. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che finora sono stati effettuati 141.472 test, di cui 1.562 nella giornata di ieri. Dei nuovi casi, 12 sono stati scoperti in una Rsa genovese, mentre sono 57 le persone ricoverate in ospedale, 3 meno di ieri, di cui una sola in terapia intensiva e 6916 i pazienti guariti con due test consecutivi negativi, 67 pių di ieri. Al momento sono 391, invece, le persone sottoposte a sorveglianza attiva.

In isolamento domiciliare ci sono 202 persone, una in pių rispetto a ieri. I positivi sono cosi' registrati nelle varie province: Imperia 141, Savona 153, Genova 978, La Spezia 22, residenti fuori regione 31, in fase di verifica 157.