Coronavirus, in Liguria 102 nuovi contagi e due decessi

GENOVA - Sono 102 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, sulla base dei 2.991 tamponi effettuati. La maggiore concentrazione torna a essere nello spezzino, con 52 casi, di cui 31 da contatto di positivo confermato e 21 da attività di screening. A Genova, i nuovi positivi sono 43, di cui 25 di caso confermato, 16 da attività di screening e due da struttura sociosanitaria. Completano il quadro un positivo da screening in Asl 1 Imperiese e sei positivi in Asl 2 Savonese, di cui quattro contatti di caso confermato e due sempre da screening.

Da inizio pandemia, i positivi registrati in Liguria salgono a 12.871 sulla base di 294.927 tamponi. Nelle ultime 24 ore, anche due nuovi decessi al covid hospital di Sarzana, con il bilancio delle vittime che sale a 1.596. Attualmente, sul territorio regionale sono presenti 3.014 positivi, 68 più di ieri. Di questi, 171 sono ricoverati, quattro piu' di ieri, mentre restano 18 le persone in terapia intensiva.

Diminuiscono di tre unità i ricoverati al covid hospital di Sarzana: nella Asl 5 Spezzina, restano 76 persone in ospedale, di cui nove in terapia intensiva. Negli ospedali genovesi, invece, salgano a 73 i ricoverati covid, sette più di ieri: sono otto le persone in rianimazione al San Martino e una al Galliera. All'ospedale pediatrico Gaslini, i ricoverati restano dieci. Crescono di 57 unità i positivi in isolamento domiciliare, che salgono a 1.483. Mentre sono 32 i nuovi guariti di giornata, che diventano 8.261. Scendono a 2.178 i soggetti in sorveglianza attiva.