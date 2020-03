Coronavirus, crollo dei passeggeri sui treni locali del 50%

GENOVA - Diminuiscono per l'emergenza Coronavirus i viaggiatori sui treni regionali e, come previsto dal contratto, Regione Liguria ha chiesto a Trenitalia di ridurre il servizio fino al 3 aprile. “Manteniamo una frequenza essenziale di collegamenti- spiega l'assessore ai trasporti Gianni Berrino - ma cerchiamo di ottimizzare le risorse. È inutile far viaggiare treni semivuoti ed è necessario preservare l'equilibrio del contratto di servizio messo a rischio dal brusco crollo di biglietti e abbonamenti venduti. Gli studenti in questi giorni non viaggiano e anche i pendolari sono diminuiti moltissimo. La scorsa settimana abbiamo registrato un 50% di viaggiatori in meno, con punte del 60% su alcune linee. Con l'applicazione del dpcm del nove marzo prevediamo un ulteriore calo fino al 70%".

Il servizio regionale è stato ridotto mediamente di circa un terzo dei collegamenti, le modifiche sono già operative.