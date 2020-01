Coronavirus, caso sospetto in Liguria: donna ricoverata al San Martino

GENOVA - Una donna di circa 40 anni, residente nell'entroterra di Chiavari è stata ricoverata con febbre alta al reparto Infettivi del San Martino di Genova per sospetto caso di coronavirus. La donna infatti è di recente rientrata da un viaggio in Cina. Si trovava proprio a Wuhan, la città epicentro del Coronavirus.

La donna, residente nel Tigullio è stata visitata dal medico che valutata la situazione ha deciso di farla trasferire a Genova. Al momento non risulta in pericolo di vita. Sulla 40enne verranno eseguiti gli esami che faranno luce sulla situazione.

Sul caso della donna in una nota l'assessore regionale alla Salute Sonia Viale precisa: "È stata presa in carico presso il Policlinico San Martino, una donna proveniente da Wuhan, con lieve sintomatologia respiratoria, per valutare se si tratta di caso sospetto di nuovo coronavirus - sottolinea Viale -. Il percorso concordato nel corso dell’incontro di venerdì è stato applicato in modo puntuale. È necessario procedere con estrema prudenza, ogni aggiornamento ed evoluzione sarà comunicato da Regione, in accordo con il Ministero della salute"