Coronavirus, Bassetti: "Per ora le strutture reggono ma l'afflusso dei pazienti è continuo"

GENOVA - “La Liguria era pronta ad affrontare l’emergenza coronavirus”, le parole di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova. Al momento aumentano i casi in tutta la regione ma nonostante le strutture per ora reggano, “l’afflusso dei pazienti è continuo. Facciamo del nostro meglio per curare tutti e dare a tutti le migliori possibilità di diagnosi e cura”, continua Bassetti.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se le misure prese dal Governo e dalla Regione daranno i loro frutti. “Continuando a ridurre il contatto tra le persone e applicando il distanziamento, lo strumento più appropriato, vedremo se si riuscirà a ridurre i casi. Il nostro obiettivo è interrompere la catena dei contagi, altrimenti le positività continueranno a crescere i casi e per gli ospedali sarà una situazione difficile da gestire”, conclude il virologo.