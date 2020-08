Coronavirus, 10 nuovi casi in Liguria nelle ultime 24 ore: 9 nel savonese

GENOVA - 10 nuovi casi in Liguria rilevati tramite i 738 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi una persona è un paziente di una Rsa in Asl3, mentre gli altri 9 si trovano in Asl2: si tratta di un operatore sanitario rientrato in servizio dalle ferie e sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa, un contatto di caso e 7 legati ad un nuovo cluster a Savona. Alla base del contagio, una grigliata organizzata il 1 agosto a cui hanno partecipato una quarantina di persone. L’attività di tracciamento, ancora in corso, ha consentito di individuare ad oggi sette casi di coronavirus, tre dei quali sono relativi a operatori sanitari della Rsa Vada Sabatia di Vado Ligure. L’attività di tracciamento prosegue anche all’interno della struttura tra ospiti e operatori: i test già effettuati hanno dato esito negativo.

Aumentano però anche i guariti, 7 in più rispetto alla giornata di ieri. Nessun decesso viene segnalato e nessuna variazione,rispetto a ieri, nel numero dei pazienti in terapia intensiva che restano due. La provincia che ha maggiori casi di positività è Genova mentre sono 54 i positivi provenienti da fuori regione o dall'estero. I soggetti in sorveglianza attiva sono 638. Da inizio pandemia sono stati effettuati 202.008 tamponi.

Tre persone positive al Covid-19 invece si trovano a Santa Margherita Ligure. Altre tre sono state poste in sorveglianza attiva e 11 in quarantena perché rientrati da un paese straniero a rischio per cui si prevede questo iter. Lo rende noto la Asl4. Per quanto riguarda i 3 positivi si tratta di una coppia che ha contratto il virus da un parente asintomatico rientrato dall'estero e di un soggetto che lavora fuori regione in un'azienda dove sono stati accertati casi di Covid-19. Tutti e tre i soggetti, pur avendo frequentazioni extra cittadine, risultano domiciliati a Santa Margherita Ligure. Tuttavia si invitano residenti e turisti a non abbassare la guardia, a prestare attenzione e a osservare le normative per il corretto comportamento nella frequentazione di luoghi aperti e chiusi.

Intanto in Italia frenano i contagi: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 463. Complessivamente sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus. Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32)

Nonostante il calo generalizzato dei contagi, aumenta il numero di attualmente positivi per il coronavirus, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e quello delle persone ricoverate con sintomi negli altri reparti degli ospedali. Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.368 i malati, 105 in più rispetto a domenica, 46 le persone in terapia intensiva (una in più) e 779 quelle ricoverate con sintomi (16 in più). I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.543, 88 più di domenica. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.248, 150 in più rispetto a domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 26.432 tamponi, circa 11mila in meno rispetto a sabato.