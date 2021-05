Coprifuoco, Toti: "Non si può più aspettare, il Paese e la Liguria vogliono tornare a vivere"

GENOVA - Il presidente della Regione Giovanni Toti si schiera per l'abolizione del coprifuoco. "Se il Paese vuole ripartire - scrive sul suo profilo social - dobbiamo eliminare il coprifuoco. E dobbiamo farlo adesso perché tra due settimane potrebbe essere troppo tardi: l'Europa è già ripartita, i dati sulla diffusione del virus anche in questo weekend sono incoraggianti, non possiamo più aspettare e rischiare di compromettere la stagione turistica".

"Lo stop al coprifuoco, secondo i dati di Coldiretti, può salvare 11,2 miliardi di spesa turistica degli stranieri in Italia durante l'estate - prosegue -. La Liguria è pronta, vuole tornare a vivere e ad essere protagonista della ripartenza: basta coprifuoco".