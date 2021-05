Coprifuoco, le Regioni al Governo: "Far slittare la chiusura totale alle 23"

ROMA - Si profila un'altra controversia tra enti locali e governo centrale, sul tema del coprifuoco, che l'esecutivo Draghi ha confermato per decreto alle 22 mentre le Regioni vorrebbero farlo slittare di un'ora.

A riassumere la posizione dei governi decentrati locali, il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia: "Le Regioni hanno proposto di ampliare alle 23 il coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso per esempio alle palestre e al settore matrimoni".