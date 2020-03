Controlli di staticità sul viadotto Sori, qui tutte le chiusure delle autostrade

GENOVA - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la notte tra il 4 e il 5 marzo svolgerà delle prove di carico sul viadotto 'Sori', sull’autostrada A12 Genova-Livorno, per verificare la staticità del viadotto al transito dei trasporti eccezionali, oggi interdetto.

A svolgere il test, il personale specializzato dell’Ufficio Ispettivo Territoriale del Mit. Le prove di carico verranno effettuate durante la notte per limitare i disagi dovuti alla temporanea interruzione del traffico tra i caselli di Recco e Genova Nervi. Per consentire questa verifica e altri lavori di manutenzione sulle autostrade della Liguria sono previste una lunga serie di chiusure notturne che interessano le autostrade della regione. Di seguito l'elenco aggiornato nel dettaglio:

- MERCOLEDI’ 4 MARZO

A7 Serravalle-Genova.

- chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ronco Scrivia;

- chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano dalle 22 alle ore 6 del giovedì. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Serravalle/Milano, dovrà entrare alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto sulla stessa A7 o di Genova est sulla A12 Genova-Sestri Levante.

A10 Genova-Savona.

- tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova, dal km 8+000 al km 6+000, riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti;

- chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, verso Savona dalle ore 22 alle ore 6. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Varazze, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Celle Ligure. Si ricorda che sullo svincolo esterno di Celle Ligure è in atto un senso unico alternato.

A12 Genova-Sestri Levante:

- chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, in entrambe le direzioni, verso Sestri Levante/Livorno e in direzione di Genova dalle 22 alle 6. In alternativa, a chi è diretto verso Sestri Levante, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco, mentre a chi viaggia in direzione di Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia, con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi.

D26 Diramazione Predosa-Bettole.

- chiusura dell’allacciamento con la A7 Milano-Serravalle, in direzione di Genova dalle 22 alle 6. Pertanto, chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso la A7, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per poi rientrare eventualmente alla stazione di Serravalle, sulla A7.