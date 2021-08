Controesodo, iniziano i rientri dalle ferie: code e rallentamenti in Liguria

GENOVA - Non si tratta di cantieri, questa volta inizia il traffico di rientro verso il Piemonte e la Lombardia e non solo. Dopo la settimana di Ferragosto, come è normale che sia, sbarchi dalle isole nel capoluogo ligure e code di chi invece si muove verso le città per tornare al lavoro. Fortunatamente questa mattina alle 6 è stato rimosso il cantiere tra Genova Pra' e Aeroporto, per cui le code non raggiungono lunghezze chilometriche, come altrimenti sarebbe stato con lo scambio di carreggiata ( LEGGI QUI ).

In A10 code a tratti tra Albenga e Savona in direzione Genova causa traffico intenso, così come tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova e Milano. Coda di alcuni chilometri invece tra Bordighera e il confine con la Francia in direzione Mentone a causa della presenza di pedoni, probabilmente migranti. A partire dalla tarda mattinata si sono aggiunti anche i rallentamenti tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per traffico intenso.

Traffico Rallentato tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori in A7 a cui si somma il traffico di rientro verso Milano. Code a tratti in A12 tra Bivio A12/Diramazione Livorno e Sestri Levante, questo più di vacanzieri diretti in riviera. Sempre sulla A12 nel tratto Salt Sestri Levante-Livorno segnalate code a tratti tra gli svincoli di Inter. Livorno SAT e Sestri Levante in direzione Genova a causa del traffico intenso.