Comunali Savona, Rixi: Schirru savonese nel midollo, persona giusta per la svolta

SAVONA - “Cinque anni fa ho affrontato a Savona la prima campagna elettorale da segretario ligure della Lega. In poche settimane abbiamo vinto contro ogni pronostico e abbiano preso in mano un comune con un bilancio completamente raso a suolo da decenni di gestione scellerata della sinistra", dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega Liguria, a margine della presentazione del candidato Angelo Schirru a Villa Cambiaso.

"Siamo arrivati in fondo sanando il bilancio tra mille difficoltà, ma ci siamo riusciti. Ringraziando quelli che ci hanno portato fin qua siamo pronti per ripartire cercando di accendere le luci su Savona. La città deve tornare al centro grazie a un sindaco che ami la sua città e i suoi cittadini. Schirru è savonese nel midollo perché è pronto a sacrificarsi per la sua città come ha fatto da medico con i suoi pazienti. Una persona che sa andare anche oltre i confini del centrodestra, da entrare nel cuore della gente. Con Schirru savona può fare la svolta che merita. La Lega sarà sempre leale, la parola la mantiene sempre fino in fondo”.