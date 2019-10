Colori d'allerta, la sindaco Negri: "Sistema che va rivisto con Protezione Civile"

SERRA RICCÒ - Al termine di una lunga giornata in cui, oltre alle ansie per la reale situazione di cronaca legata al maltempo, si è registrata anche una polemica tra il Comune di Serra Riccò e Regione Liguria, enti rispettivamente rappresentati dal sindaco Negri e dall'assesore Giampedrone, la rassegna, partecipata anche da alcuni consiglieri di via Fieschi, a colpi di comunicati, giunge alla chiosa finale con l'intervento della prima cittadina d'alta Valpolcevera.

Questa la posizione di Angela Negri:

"Prendo atto che per l'assessore Giacomo Giampedrone, con cui non ho avuto il piacere di parlare, l'importante durante una situazione di emergenza sia non dare i colori all' allerta meteo. Un compito solo della Regione. Lo rassicuro, la prossima volta, userò la lingua italiana e non i colori per avvisare i miei cittadini del fatto che ci troviamo in pieno allarme. Con i pluviometri rossi e le telefonate allarmate che ricevevo, ho ritenuto di dare la massima allerta. Era pericoloso uscire di casa e ci si doveva mettere in luoghi sicuri. Chiariremo con la Protezione Civile come scriverlo sul nostro sito per non urtare nessuno, ma soprattutto per mettere le persone in condizione di sapere quale pericolo si corra in quel momento".

Una contrapposizione legata al maltempo che, ora, deve evitare derive politiche o partitiche, ma ricercare una chiarezza definitiva a fronte di un autunno appena iniziato.