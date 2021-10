Cinque Terre, entro fine anno via ai lavori per la via dell'Amore e presto anche percorsi sub in braille

MANAROLA - Partiranno entro fine anno i lavori per restituire la Via dell’Amore ai liguri e turisti con conclusione entro la metà del 2024: sono queste le previsioni per lo straordinario sentiero panoramico che collega Riomaggiore e Manarola, chiuso per frana ormai dal settembre 2012. L'8 novembre è stata convocata nuovamente dalla struttura commissariale di Regione Liguria la riunione sui lavori per la riapertura. Ad aggiudicarsi i lavori, fondamentali per le Cinque Terre, è stato il raggruppamento temporaneo di impresa tra le società Ghellert e Bertini. Il finanziamento complessivo dell’opera è di 13 milioni e 400mila euro, provenienti dai ministeri dell'Ambiente e della Cultura oltre che dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e da fondi regionali: le opere riguardano la messa in sicurezza del fronte a monte del percorso pedonale.

Dalla prossima stagione verranno inaugurati anche due nuovi percorsi subacquei in linguaggio braille nelle corsie natatorie di Vernazza e Rio Maggiore. Gli itinerari conteranno 16 pannelli, installati sia in superficie che ad un massimo di 10m di profondità, in modo da consentire la lettura sia a chi farà snorkeling, sia a chi farà immersioni.

E invece il 20 novembre a Porto Venere verrà inaugurato un sentiero dedicato a Walter Bonatti, celebre alpinista scomparso 10 anni fa. Il percorso è un anello di circa 3km con un dislivello di 350m. Dal sentiero si potranno ammirare alcune meraviglie del luogo, come l'Isola Palmaria ed il Forte Muzzerone, che è situato nel punto più alto del percorso.

(Foto da Instagram)