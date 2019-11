Centenario e squadra di A2: Sportiva Sturla al top

GENOVA - Domenica di festa alla Sportiva Sturla. Nella sede sociale di via V maggio, si alza il sipario sugli eventi del Centenario e sulla nuova squadra pronta ad affrontare il campionato di serie A2 alla presenza del presidente Giorgio Conte e di un affiatato staff biancoverde, dell’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo, del consigliere allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone, dell’assessore comunale al marketing territoriale Laura Gaggero, del consigliere Municipio Levante Nicholas Gandolfo, del presidente del Coni Liguria Antonio Micillo e, in rappresentanza della FIN, di Gianfranco De Ferrari e Marco Gatti.

Le iniziative del Centenario saranno numerose. Per il settore Nuoto una speciale edizione del Memorial Morena (20-21 giugno 2020), il 77° Miglio Marino (inizio settembre 2020), il Trofeo della Befana (6 giugno 2020) per il settore Propaganda. Il settore Pallanuoto vivrà il 17° Trofeo Panarello nel luglio 2020. A caratterizzare il settore Salvamento, il terzo Memorial Gardella (trofeo Master ed Esordienti) e la partecipazione al Mondiale di Riccione. Tra le iniziative sociali, la festa dell’Atleta (12 gennaio 2020), la Festa del Centenario (aprile 2020), una mostra fotografica e un incontro socio culturale.

Parte sabato 16 novembre la stagione di serie A2 della Sportiva Sturla. Esordio in trasferta in casa della Crociera Stadium per la prima di 22 giornate di un campionato che si chiuderà sabato 30 maggio alla piscina di Bogliasco, teatro delle sfide casalinghe biancoverdi, contro Zero9 Roma.

La prima squadra è rinnovata per nove quindicesimi rispetto all’anno scorso. Sei sono atleti Under 20. La nuova rosa di coach Piero Ivaldi comprende i portieri Massimo Dufour (1991) e Francesco Ghiara (1997) e vede quasi interamente confermato il reparto dei difensori con il capitano Matteo Cappelli (1990), il vicecapitano Riccardo Giusti (1991) e Nicolò Priolo (1991). Il rinforzo è Michele Gilardo (2001), in arrivo dallo Sporting Club Quinto dopo aver militato nell’ultima stagione alla Locatelli. Tante novità per gli attaccanti, a parte Matteo Rivarola (1994) e Federico Dainese (1997). I nuovi arrivati sono Lorenzo Bisso (2000-RN Camogli), Matteo Villa (2000-Sporting Quinto) e Simone Villa (2002-Sporting Quinto). Ivy Degli Innocenti è il mancino, classe 2002 da Bogliasco. Nel ruolo di universale, Tommaso Vergano (1993) e Alessio Cognatti (2001), di provenienza Quinto dopo una stagione in B con la Locatelli. Il centroboa è Filippo Giacobbe, 20 anni in arrivo dal Rapallo.

Il ringraziamento per il contributo fornito alla scorsa salvezza sturlina e l’in bocca al lupo per le future sfide della loro carriera va a Stefano Giusti, Fabio Bosso, Marco Oneto, Ivan Parodi, Andrea Bonomo, Pietro Prian, Edoardo Frodà e Tommaso Baldineti.

Il settore Pallanuoto è composto dal responsabile tecnico Piero Ivaldi, dal direttore sportivo Federico Dodero, dal responsabile Scuola Pallanuoto e Under 13 Matteo Greco, dall’allenatore Under 15 e 17 Gianni Uras. Jerry Berlingeri e Andrea Pintabona seguono Scuola Pallanuoto e Acqua Goal.