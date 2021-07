Celle Ligure, il 22 luglio il 32° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa: 600 atleti parteciperanno

CELLE LIGURE - Giovedì 22 luglio a Celle Ligure ci sarà la 32° edizione del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa. L’evento, dalla prima edizione inserito nel circuito European Athletics Promotion, è promosso dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari, la collaborazione del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Arcobaleno Savona e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Coni, CIP, Inail e Fispes.

Saranno circa 600 gli atleti che si confronteranno presso il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure: 300 per le gare giovanili e promozionali e altrettanti per il comparto internazionale con 20 nazioni rappresentate, a partire dalle 5 delegazioni dei Club aderenti al Circuito Europe Athletisme Promotion e in arrivo, tra le varie città straniere, da Budapest, Ginevra e Loughborough oltre che da Biella e Codroipo. Nel 2021 Celle Ligure è anche apprezzata sede di preparazione dei Giochi Olimpici per una rappresentativa di atleti sudafricani.

"L’atletica sarà di nuovo protagonista in Liguria – dichiara l’assessore allo sport Simona Ferro – ed è per me un piacere poter vedere, dopo un periodo buio a causa della pandemia e della crisi sanitaria mondiale, una rinascita dello sport nella nostra Liguria che tenta in ogni modo di ripartire. Lo sport si conferma come veicolo di inclusione e di promozione del territorio ed è quindi con grande entusiasmo che accogliamo questa manifestazione dopo lo stop forzato dello scorso anno".

Il Meeting sarà teatro di gare nella corsa e nei salti assieme al 21° Trofeo Insieme nello Sport, sostenuto dalla Fondazione "Agostino de Mari" e realizzato in collaborazione con la FISPES, e sarà anche una verifica per la Nazionale impegnata sulla strada verso le Paralimpiadi. La gara dei 100 metri riservata ad atleti amputati vedrà al via alcune delle stelle dell’atletica paralimpica.

Il Meeting Arcobaleno è anche la piena dimostrazione della capacità dello sport di legarsi e valorizzare altri comparti come Scuola, Territorio e Turismo. Il Meeting di Celle Ligure vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione: il Triathlon di Primavera, Eurospring, l’attività comunale, distrettuale e provinciale degli Studenteschi di Atletica ed il Meeting Arcobaleno Scuola. Nella scorsa primavera tali eventi non si sono purtroppo potuti svolgere a causa della situazione pandemica e correlate misure di prevenzione, ma è stato proposto e realizzato con pieno successo un meeting promozionale ("Anteprima Meeting Arcobaleno") che lo scorso 16 giugno ha richiamato su piste e pedane cellesi oltre 500 atleti.