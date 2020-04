Cassa integrazione, la Liguria chiede di utilizzare i 16 milioni avanzati gli anni scoris

GENOVA - Cambia ancora l'ipotesi di riparto dei fondi per la cassa integrazione in deroga e torna ad aumentare la disponibilità per la Liguria. "Il ministro Nunzia Catalfo ha provveduto a inviare alla commissione Lavoro una nuova ipotesi di ripartizione dei fondi diversa da quella a cui nei giorni scorsi mi sono opposto, che riporta la percentuale per la Regione Liguria al 2,48% e fa scendere la propria riserva per le aziende plurilocalizzate a circa 200 milioni. Un'ulteriore prededuzione è stata prevista per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per due settimane aggiuntive di cassa. I nostri rilievi sono stati dunque utili a una riformulazione del riparto piu' equa, per quanto non ancora sufficiente", ha spiegato l'assessore regionale Gianni Berrino.

Per poter accettare tutte le domande la Liguria ha chiesto al ministero di poter utilizzare i 16 milioni di residui della cassa degli anni passati. L'assessore, poi, ha replicato al sottosegretario Roberto Traversi, che aveva chiesto alla Regione di smetterla con le polemiche e le mistificazioni della realtà. "Suggerisco al sottosegretario ligure Traversi di pensare già ora a come fare affinché il governo trovi risorse ulteriori per assicurare la cassa a tutti i lavoratori della sua terra, a tutti quelli che ancora oggi non hanno certezze di averla", dice Berrino. Che precisa come la Liguria non avesse dato "alcun parere favorevole a un riparto differente da quello della prima tranche che prevedeva per la nostra regione il 2,48% di 3,2 miliardi, pari a circa 82 milioni complessivi. In commissione non avevamo neppure concordato che la prededuzione per le aziende plurilocalizzate salisse a 400 milioni di euro rispetto ai 120 inizialmente previsti".