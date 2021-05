Caos autostrade, tir in panne su scambio di carreggiata e la A26 va subito in tilt

GENOVA - Un risveglio drammatico quello di questa mattina per gli abitanti delle valli Orba e Stura e di tutti i liguri che abitualmente percorrono le autostrade. Ai normali e quotidiani disagi, si è aggiunto un tir in panne proprio sulla A26 che attorno alle 6:20 di questa mattina si è bloccato in prossimità di uno scambio di carreggiata e le code, che già abitualmente si formano in quel tratto, sono da subito diventate lunghissime. Traffico in tilt in entrambe le direzioni: verso Genova sono 6 i km di coda tra il Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone e in direzione del Piemonte la coda è di 4 km tra Masone e Ovada, diventati 3 attorno alle 8. Per far defluire il traffico, è disponibile una corsia al traffico per entrambi i sensi di marcia.

E già alle 7:30 disagi anche in A12, con le canoniche code a causa degli slalom tra i cantieri. In direzione del capoluogo, coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori, mentre verso Levante un altro km tra Genova Nervi e Recco per lavori.