Caos autostrade in Liguria, continuano i cantieri: venerdì da bollino rosso

GENOVA - Continuano i lavori sulla rete autostradale ligure e, di conseguenza, non diminuiscono i disagi per gli automobilisti in viaggio che ancora devono fare i conti con le code dovute ai cantieri.

Sulla A12 Genova-Livorno, in direzione della città Toscana, segnalata coda di 3 km tra Recco e Chiavari mentre sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, per chi viaggia in direzione del capoluogo lombardo, coda tra Genova Ovest e il bivio con la A12. Sempre sulla A7, 2 km di coda anche al bivio con la A10.

Da oggi, venerdì 7 agosto, e per tutto il weekend aumentano ancora le difficoltà per chi viaggia. La giornata più critica sarà quella di sabato 8 agosto segnalata come "bollino nero" mentre saranno da bollino rosso venerdì e domenica così come tutto il prossimo fine settimana, il primo caratterizzato dai rientri dei primi vacanzieri.

L'emergenza coronavirus limita, seppur solo in parte, i disagi dovuti al traffico inteso per le partenze verso le mete di villeggiatura anche se in Liguria la situazione resta critica. A creare ulteriori difficoltà anche la chiusura della galleria monte Galletto dall'11 al 25 agosto per i lavori di messa in sicurezza.

Oltre al consueto stop domenicale, circolazione vietata sulla rete autostradale per i mezzi pesanti per la serata di questo venerdì e tutto il weekend. Un fermo forzato che si protrarrà per tutti i fine settimana fino alla fine del mese di agosto.