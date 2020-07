Caos Autostrade, appello dal Tigullio: Parlamentari liguri, dove siete? Tornate sulla Terra

GENOVA - “Leggo ogni giorno i giornali e guardo i tg, ma se dovessi dirle i nomi dei parlamentari liguri dovrei cercarli su Internet”. Serafico Francesco Andreoli, presidente dell’associazione Liguria Together che riunisce diversi operatori turistici. Così rappresenta l’assenza dei parlamentari liguri nella vicenda del caos Autostrade, delle code che bloccano i turisti che vorrebbero arrivare nella nostra regione (oltre a tutti i lavoratori o a chi comunque si deve sposare). Lo incontriamo a Sestri Levante, dove dirige anche un albergo, con un calo a giugno dell’80 per cento. “Anche al ristorante assistiamo a disdette o ritardi di chi vorrebbe arrivare ma non riesce”. Ultimo caso, sabato il casello di Sestri Levante chiuso, con il traffico riversato sull’Aurelia a sua volta intessuta da un semaforo Anas per le gallerie di San’Anna, alla faccia del da più parti auspicato coordinamento dei cantieri tra Autostrade e Anas: risultato, coda unica da Lavagna a Sestri, 5km.

Gli fa eco Alessandro Riccomini, rappresentante per Cna dei balneari del Tigullio: “Noi siamo gli effetti collaterali di un braccio di ferro tra Governo e Autostrade. La gente che arriva da noi impreca e dice che noi in Liguria non siamo capaci a fare nulla”. I parlamentari ci rappresentano? “Ho l’impressione che i politici vivano in un altro pianeta. Noi, cari parlamentari, siamo sulla Terra. Potreste ogni tanto venire anche voi a trovarci...”.