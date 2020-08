Caos autostrade, ancora disagi in Liguria: nuove chiusure in programma

GENOVA - Non c'è pace per le autostrade della Liguria. Dopo la chiusura della galleria Monte Galletto continuano i lavori e i disagi per gli automobilitsti.

Sulla A26 prevista chiusura del tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 dalle ore 2 alle ore 6 del 22 agosto per il transito di un trasporto eccezionale. Per chi fosse diretto verso il capoluogo ligure è consigliato entrare a Genova Pra' sulla A10.

Ma i disagi non finiscono qui e anche nei giorni successivi sono in programma nuove chiusure. Nella giornata di domenica 23 agosto, sempre per il transito di un trasporto eccezionale, chiuso il bivio A26/A10 da mezzanotte alle 4. E' consigliato entrare a Masone per chi è diretto verso Gravellona Toce.

Continuano anche le code dovute invece ai lavori, specialmente al bivo tra la A12 e la A7 per chi viaggia in direzione di Genova.