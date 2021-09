Caos autostrade, A10 e A12 tra i cantieri e le code

GENOVA - La riapertura dei cantieri sulla A10 ma anche sulla A12 già dalle prime ore del mattino non risparmia gli automobilisti in viaggio in Liguria e la giornata ricomincia in coda. In particolare, sono i lavori nella Galleria Ranco sulla A10 e sulla Galleria Rialto a Chiavari a causare gli incolonnamenti. Proprio su queste due aree è concentrata anche la pressione delle autorità, giovedì è previsto un incontro con Autostrade e il ministero anche per decidere cosa accadrà nei giorni del Salone Nautico dal 16 al 21 settembre.

La situazione del traffico alle ore 8

Sulla A10 Genova-Savona-ventimiglia (Km 36.7 - direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. In direzione Genova il traffico è rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova.

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Genova Voltri traffico rallentato tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per veicolo in avaria.

Sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Rosignano coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.