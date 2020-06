Cantieri, code e disagi sulle autostrade della Liguria: la situazione

Ancora una mattina di code lungo le autostrade della Liguria. I tanti cantieri aperti contribuiscono a creare scambi di carreggiata e restringimenti che hanno come effetto code e disagi.

La situazione alle 9,30 vede una coda segnalata in A10 tra Altare e il bivio Bivio A6/A10 Savona per lavori. Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori Traffico Rallentato tra Genova est e Genova Nervi per lavori. Coda di 2 km tra Genova est e Recco per lavori. E ancora coda di 3 km tra Recco e Rapallo per lavori. E ancora coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Inoltre in A12 l'uscita di Lavagna è chiusa al traffico fino alle ore 20 del 25 giugno provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari. Resta inoltre chiusa l'uscita di Genova Pra' provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano. Chiusa anche l'uscita di Genova Pegli provenendo da Genova sempre per lavori.