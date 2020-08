Caldo e afa, terzo giorno di bollino giallo a Genova ma lunedì arriva la pioggia

GENOVA - Terzo giorno consecutivo di bollino giallo per ondata di calore a Genova e sulla Liguria. Situazione di disagio che va avanti da venerdì ma che è destinata nelle prossime ore a terminare garantendo un lieve abbassamento delle temperature. Prevista pioggia protagonista nella giornata di lunedì e nella parte iniziale di martedì, poi tornearà il sole a farla da padrone con un nuovo aumento delle temperature.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 2 AGOSTO - Al mattino in prevalenza soleggiato; dal pomeriggio, l'approssimarsi di una nuova onda depressionaria atlantica determinerà un aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni, rare lungo la costa, più probabili nell'interno e sui versanti padani dove non si escludono locali episodi temporaleschi. Il disagio per caldo e l'afa continueranno a farsi sentire. Venti: deboli in prevalenza meridionali, locali brezze lungo la costa; in serata rinforzo fino a moderati settentrionali a Ponente con raffiche anche forti sui rilievi, deboli da Sud-Est a Levante. Mare: poco mosso, in aumento fino a mosso in serata a Ponente e al largo. Umidità: su valori alti.

LUNEDI' 3 AGOSTO - Giornata grigia con precipitazioni inizialmente deboli e sparse, in progressiva intensificazione dalle ore centrali quando saranno possibili anche locali episodi temporaleschi cui seguirà un generale calo delle temperature. Venti: al mattino deboli o moderati in prevalenza settentrionali; nel pomeriggio temporanea rotazione da Sud, Sud-Ovest, in serata nuovamente tra Nord-Est e Est in rinforzo fino a moderati. Mare: mosso, in aumento fino a molto mosso per onda da Sud-Ovest. Umidità: su valori medio-alti.

MISURE DA SEGUIRE DURANTE IL BOLLINO GIALLO - Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Come prepararsi: Consulta ogni giorno il Bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione nel territorio. Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione (leggi l'opuscolo Estate, viaggiare sicuri).

Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali. Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata (leggi l'opuscolo Come migliorare il microclima delle abitazioni). Informati sulla presenza, nel tuo quartiere, di locali pubblici climatizzati (es. centro anziani) dove poter trascorrere alcune ore della giornata. Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.