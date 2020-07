Autostrade tra cantieri e chiusure, weekend da bollino rosso in Liguria

GENOVA - Si apre un nuovo weekend da incubo per la Liguria. Il weekend di metà luglio porterà ancora una volta tanti turisti a mettersi in viaggio verso le località delle riviere di Ponente e Levante della Liguria. Attenzione massima alle chiusure con la A7 in direzione Genova chiusa da Bolzaneto a Genova Ovest a causa della situazione della galleria 'Monte Galletto'.

Di conseguenza il traffico in arrivo dalle regioni del Nord è dirotatto o verso la A26 oppure è costretto a percorrere la A7 e uscire a Bolzaneto e a percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere Pra' (dopo le 21) se si vuole andare a Ponente o Genova Est se si vuole andare verso Levante. Sul sito di Autostrade poi per tutta la giornata è andato avanti il balletto del tratto chiuso della A10 in orario notturno (dalle 21 alle 7) tra il bivio della A26 con la A10 e Arenzano direzione Ventimiglia. Di mattina la chiusura era confermata, poi è magicamente sparita, poi è ricomparsa estendendo la chiusura dal bivio A10/A26 fino a Varazze in direzione Ventimiglia, Infine è nuovamente sparita. Così anche per un viaggiatore informato diventa complicato stabilire come muoversi. Per quanto riguarda i mezzi pesanti hanno il divieto di viaggio in autostrada dalle ore 8 alle 16 nella giornata di sabato 11 luglio e dalle 7 alle 22 in quella di domenica 12 luglio. Quindi fino a sabato mattina possono viaggiare liberamente.

Intanto la galleria 'Zella' sulla A7 potrebbe riaprire già nella serata di venerdì o slittare a sabato, a quel punto tornerebbe percorribile il tratto tra Genova Ovest e Genova Est. La galleria è chiusa da mercoledì. A richiedere un intervento d'urgenza sarebbe stata la condizione del calcestruzzo all'interno del tunnel autostradale. Non ha invece invece al momento una data di riapertura il tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest. Qui a causare il perdurare della chiusura è la situazione della galleria 'Monte Galletto'. Anche in questo caso il problema prolungato sarebbe rintracciabile nella situazione del calcestruzzo. Insomma, per chi sceglie di arrivare in Liguria, ci vorrà ancora tanta pazienza.

GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO:

IL QUADRO COMPLETO DELLE CHIUSURE:

A7 - tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest.

A10 - tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 10/07/2020 al giorno 11/07/2020 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

A10 - tratto chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 10/07/2020 al giorno 12/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.

A10 - L'uscita di Celle Ligure e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 del giorno 10/07/2020 alle ore 20:00 del giorno 24/07/2020 provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.

A10 - Celle Ligure in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 del giorno 10/07/2020 alle ore 20:00 del giorno 24/07/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Varazze.

A10 - Tratto Chiuso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 10/07/2020 al giorno 11/07/2020 per lavori.

A12 - L'uscita di Sestri Levante e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 del giorno 10/07/2020 alle ore 23:00 del giorno 11/07/2020 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

A26 - tratto chiuso tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia dalle ore 02:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/07/2020 al giorno 11/07/2020 per il transito di un trasporto eccezionale.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

- sulla A7 Serravalle-Genova la stazione di Busalla, in entrata verso Milano, fino alle 20:00 di lunedì 13 luglio;

- sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

- sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova.;

- sulla A10 Genova-Savona la stazione di Arenzano, in entrata verso Savona;

- sulla A10 Genova-Savona la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

- sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Lavagna, in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 22:00 di venerdì 10 luglio.

LE CHIUSURE DEI GIORNI SUCCESSIVI:

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio

1 - ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova, per attività di ispezione delle gallerie “Crevari” e “Voltri”. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

chi da Savona è diretto a Genova, potrà uscire alla stazione di Arenzano e raggiungere Genova tramite la viabilità ordinaria;

chi da Savona è diretto in A26, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenzano, tramite la SS1 Aurelia, dovrà raggiungere la stazione di Pra’ da cui entrare in direzione Savona.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso permarranno gli itinerari alternativi segnalati.

2 - CHIUSURE PER ALTRI INTERVENTI

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ verso Savona. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione di Genova Pra’.

A26 Genova Voltri -Gravellona Toce

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria-Gravellona Toce.

In alternativa, a chi dalla A10 è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di percorrere la SP456 del Turchino ed entrare a Masone sulla A26;

Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Pertanto, i mezzi pesanti dovranno percorrere la viabilità ordinaria, immettersi sulla A7 da cui potranno proseguire verso Milano e raggiungere la A26 attraverso la Diramazione Predosa Bettole.

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio

1 - ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona, dovrà raggiungere tramite la SS1 Aurelia la stazione di Varazze e rientrare sulla A10. Chi dalla A26 è diretto a Savona, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Varazze da cui entrare in A10.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso permarranno gli itinerari alternativi segnalati.

A12 Genova-Sestri Levante

-in corrispondenza della stazione di Chiavari, con orario 22:00-7:00, per chi proviene da Livorno sarà attivata una deviazione con obbligo di uscita e possibilità di rientro dalla stessa stazione, per consentire attività di ispezione all’interno della galleria “Del Forno”.

Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente tale fornice, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarrà l’obbligo di uscita con rientro alla stessa stazione di Chiavari.