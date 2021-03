Autostrade nel caos, lunghe code attorno al nodo di Genova

GENOVA - Un risveglio tutt'altro che felice quello nel nodo genovese sulle autostrade della Liguria. Dopo due giorni di respiro legati anche allo sciopero del mondo della logistica, con presidi di autisti e corrieri nei varchi portuali, si torna in coda anche per la ripresa dei traffici, con le merci in arrivo a Genova. Ma le code sono accentuate e causate, come sempre, dai troppi lavori. La battaglia editoriale di Primocanale continua e dà voce ai disagi quotidiani che tutti i giorni siamo costretti a subire, proprio per evitare che i liguri si abituino ad una situazione drammatica che va avanti da mesi e che si prevede durerà ancora per i prossimi cinque anni, almeno.

Coda di 7 km in A7 tra Busalla e Genova Sampierdarena: il motivo segnalato da Autostrade è traffico intenso sulla viabilità ordinaria, anche se non viene segnalato che il traffico è acuito dai numerosi cantieri presenti nel tratto. Coda di 3 km in A10 tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova. Sempre sulla A10 coda di 1 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori. Coda di 1 km in A12 tra Recco e Rapallo per lavori, mentre in direzione Genova coda di 3 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova e coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est dove è segnalato anche un veicolo in avaria. In a26 coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori in direzione Genova, mentre sulla carreggiata opposta coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Ripercussioni poi anche in città a Genova, soprattutto in zona Erzelli e in zona Lungomare Canepa, oltre ad un incidente in via Torti a San Fruttuoso.

Intanto si attende per le 22 la riapertura della galleria Monte Galletto, chiusa per oltre 40 giorni di lavori, un cantiere 'incubo' per liguri e il mondo dell'autotrasporto, costretti a passare o dal traffico cittadino e il casello di Bolzaneto o dalla A26 per raggiungere Milano. Ma come dimostrano le numerose code su tutte le direttrici, i disagi non accennano di certo a finire, mentre la stagione estiva si avvicina.