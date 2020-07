Autostrade, ispezioni: le chiusure nella notte tra il 9 e 10 luglio

GENOVA - Ancora disagi e chiusure notturne lungo le autostrade della Liguria. Questo il dettaglio per la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio secondo quanto riportato dal sito di Autostrade per l'Italia.

A7 - tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 09/07/2020 al giorno 10/07/2020 per lavori

A7 - tratto chiuso tra il bivio A7/A12 e Genova Ovest dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/07/2020 al giorno 10/07/2020 per lavori.

A10 - tratto chiuso tra il bivio A10/A26 e Arenzano dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 09/07/2020 al giorno 11/07/2020 per lavori

A10 - tratto chiuso tra Arenzano e il bivio A10/A26 dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 09/07/2020 al giorno 10/07/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.

A10 - tratto chiuso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/07/2020 al giorno 10/07/2020 per lavori.

A10 - l'uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico dalle ore 08:00 del giorno 09/07/2020 alle ore 00:00 del giorno 10/07/2020 provenendo da Genova per lavori.

A10 - Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico dalle ore 08:00 del giorno 09/07/2020 alle ore 00:00 del giorno 10/07/2020 verso Ventimiglia per lavori.

A26 - tratto chiuso tra il bivio A26/A10 e Masone dalle ore 02:00 alle ore 04:00 dal giorno 10/07/2020 al giorno 10/07/2020 per il transito di un trasporto eccezionale.

Sono inoltre chiuse in modalità continuativa:

- sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla, in entrata verso Milano, fino alle 20:00 di giovedì 9 luglio;

- sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

- sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova;

- sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano, in entrata verso Savona;

- sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna, in uscita per chi proviene da Genova.