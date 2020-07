Autostrade, Gagliardi: "Liguria nel caos per incompetenza del Mit"

LA SPEZIA - ''Il caos creato ad arte sulle autostrade liguri ha un colpevole preciso, ossia il Ministero dei trasporti. Non e' piu' accettabile che ogni giorno si trasformi in un incubo per gli automobilisti che transitano sulla rete autostradale della nostra regione, i cittadini non possono continuare a pagare le indecisioni di Roma, chi ha commesso errori si tolga di torno e lasci il posto a chi ha competenza''. Lo sostiene la deputata di Cambiamo con Toti, Manuela Gagliardi.

''Forse qualcuno nel Pd, in vista della campagna elettorale regionale, ha deciso di seguire la strategia del tanto peggio tanto meglio ossia, visto che non si hanno argomenti validi per contrastare politicamente i cinque anni di operato del presidente Toti allora provano a scalfirne l'immagine addossandogli la colpa del caos sulle autostrade e poco importa all'opposizione locale se cosi distruggono l'immagine della Liguria. A maggior ragione guardando cosa stanno combinando anche sulle altre infrastrutture della regione, bisogna mandarli a casa a livello nazionale perché stanno dimostrando di non saper governare nulla'', conclude Gagliardi.