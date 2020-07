Autostrade chiuse per ispezioni e cantieri sull'Aurelia e la notte passa in coda

GENOVA - Ennesima notte di coda lungo l'Aurelia. A causa della chiusura notturna della A10 dei tratti compresi tra Genova Aeroporto – Arenzano, verso Savona e Genova Pra’- Genova Aeroporto, verso Genova. Ma soprattutto del tratto tra il bivio A26/A10 e Arenzano dalle ore 21 alle ore 7.

In molti si sono trovati nel cuore della notte in coda lungo la strada statale. Tempi lunghi di percorrenza, fino all'una di notte a passo d'uomo e automobilisti infuriati. Il motivo? Con la chiusura del bivio tutti i mezzi che arrivano dalla A26 sono obbligati a uscire a Genova Pra' a quel punto per proseguire verso il Ponente si può solo attraversare la viabilità ordinaria, quindi l'Aurelia e poi rientrare in autostrada ad Arenzano. Peccato che nel mezzo ci sono alcuni cantieri tra Genova Pra' e proprio Arenzano che restringe la strada e obbliga al senso unico alternato.

Uno di questi è gestito da Anas, un altro da Autostrade per l'Italia così come precisato dalla polizia locale di Genova. Una situazione di criticità che porta i mezzi pesanti diretti verso Ponente ad attarversare la città, in mezzo anche il traffico leggero normale a cui si aggiunge quello turistico di metà luglio con tanti genovesi e non che scelgono di passare la serata nelle località della Riviera. Poi il rientro a casa diventa un'inferno di traffico. Risultato? Tutti in coda anche a notte fonda. Una situazione che andrà avanti suicramente per le prossime due notti. Infatti fino al 19 luglio la chiusura del tratto tra il bivio A10/A26 e Arenzano andrà avanti con l'orario 21-7 come si legge dal sito di Autostrade per l'Italia. Anche questo l'ennesimo problema delle autostrade che si riverbera sulla Liguria e sulla sua economia.

Cittadini, mondo economico, commerciale e portuale hanno deciso di scendere in piazza il 21 luglio per una manifestazione 'casalinga' a Genova, in occasione della visita nel capoluogo ligure del ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli. L'iniziativa è organizzata dal comitato 'Salviamo Genova e la Liguria' e partità dal porto vecchio per continuare nelle vie cittadine fino a via XX Settembre (LEGGI QUI).