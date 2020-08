Autostrade caos in Liguria: cantieri e code su A7, A10 e A12

GENOVA - Non c'è pace per le autostrade della Liguria. Continuano i lavori che causano le code per chi viaggia sulla rete che attraversa la regione.

Sulla A12, già dalle prime ore della mattina coda in direzione Livorno, nel tratto compreso tra Recco e Chiavari. Sulla stessa autostrada, ma in direzione Genova, segnalata scorta veicoli per verifica techina tra Chiavari e Recco e tra Recco e Genova Nervi. Sempre sulla A12 e, ancora una volta in direzione del capoluogo ligure, coda tra Genova Est e il bivio con la A7.

Ma i cantieri riguardano tutte le autostarde. Sulla A7, in direzione Milano, coda tra Genova Ovest e il bivio con la A12 per lavori. In A10, invece, per chi viaggia verso Ventimiglia, coda tra Genova Pegli e il bivio con la A26 Trafori sempre per lavori, coda anche sulla stessa A26 da Masone in direzione Genova.