Autostrade caos, cantieri in A10: tutti fermi in coda tra Arenzano e Pegli

GENOVA - Code, auto, camion e moto fermi incolonnati uno dietro all'altro. La stessa scena si presenta puntuale tutte le sere e le mattine lungo i tratti di autostrada della Liguria. Questa volta è la A10 Genova-Savona-Ventimiglia che ha registrato fino a 8 km di coda tra Arenzano e Genova Pegli per lavori.

E ancora una volta sono i cantieri il problema. Il resitringimento impedisce il defluire del traffico abbondante nelle giornate di fine luglio per la presenza di turisti e di chi rientra dal lavoro. Un'altra giornata di caos con il bollettino autostrade che per la Lçiguria ha 'regalato' ancora incidenti. Questa mattina in A6 un camion di è rovesciato in area di cantiere costringendo la tratta tra Milesimo e Ceva alla chiusura per diverse ore (LEGGI QUI).