Aumentano i casi di Coronavirus in Italia, Toti: "Non ci sono casi conclamati in Liguria"

GENOVA - "Al momento nessun caso di Coronavirus è presente in Liguria" così il presidente della Regione Giovanni Toti al termine del vertice ad hoc tenutosi in prefettura a Genova. Sono al momento poco meno di 50 i casi di auto-isolamento preventivo di persone sospettate di aver preso il virus.

Oltre ai 44 sbandieratori di Levanto c'è una signora che ha la casa a Rapallo ma che abita a Codogno e si trova nella nostra regione da un paio di giorni, c'è il caso di Albenga. Si tratta della sorella del primo caso positivo al Coronavirus di Torino, infine una persona che si trova a Lerici e che proviene dalle zone dei focolai della Lombardia. Queste persone sono visitate tre volte al giorno dai medici, non presentano sintomi, sono persone che si sono auto isolate.

"Siamo pronti ad affrontare un'emergenza che ancora non c'è - spiega ancora il governatore Toti -. Invitiamo comunque tutti coloro che arrivano e sono stati nelle zone identificate come focolai (nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto ndr) a chiamare il 112" spiega ancora il governatore che invita inoltre "chiunque abbia un dubbio sul proprio stato di salute di rivolgersi al 112 e non vada al pronto soccorso". Coloro che sono in isolamento fiduciario sono invitati a non uscire di casa. gli sopedale i sono pronti a daffrontare l'emergenza nel caso dovesddse arrivare anche in lLguria.

La Regione sta comunque preparando un piano ma resta in attesa dell'emanazione delle direttive del Governo. "Ci sta lavorando l'assessorato alla Salute e, nel pomeriggio, lo condivideremo con sindaci, Anci e prefetture: siamo pronti ad emanarla questa sera, in vigore dalla notte, al più tardi domani mattina (lunedì 24 febbraio ndr) - ha detto Toti - Stiamo riflettendo poichè si tratta di provvedimenti che potrebbero avere un forte impatto sulla vita dei cittadini, vogliamo capire a quale livello è opportuno prendere queste precauzioni".

Sale la tensione anche in Liguria per la diffusione del Coronavirus, sono numerose le chiamate arrivate alle centrali operative del 112. Il governatore ha detto anche la decisione di sospendere l'attività didattica all'Università di Genova per una settimana (LEGGI QUI) è stata presa in maniera autonoma da parte della stessa Università senza discuterne con l Regione, il Prefetto e gli altri organi. Al momento restano aperte le scuole a Genova, ma come ha spiegato il sindaco Marco Bucci la decisione di un'eventuale chiusura verrà presa nelle prossime ore.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Sono oltre 130 i casi di Coronavirus registrati in Italia, un dato in continuo aggiornamento. Cinque le regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Due le vittime, entrambe anziane, una di 78 anni in Veneto e l'altra una signora di 75 in Lombardia. Quest'ultima era stata a contatto con il 'pazinete 1', il 38enne di Codogno. Il Governo vista la situazione ha messo a punto un piano ad hoc con la cancellazione di nunerosi eventi. In Lombardia chiuse scuole, cinema, musei e luoghi di aggregazione, scuole chiuse anche in Piemonte e Veneto. Mobilitato l'esercito e istituito un cordone sanitario per isolare i focolai. Stop anche alle gite scolastiche. L'Unione delle Comunita' Islamiche, vista l'evoluzione della situazione, sospende tutte le attività di aggregazione nelle comunità (LEGGI QUI).