Artigiani in crisi, Giacchetta: "Numeri drammatici e il caos autostrade ci affonda"

GENOVA - Sono numeri in profondo rosso quelli che snocciola Massimo Giacchetta a Primocanale. Il presidente di Cna non ci gira intorno sulla crisi causata dal Covid per l'artigianato: "Possiamo gia' fare un primo quadro della situazione che è drammatica. In Italia ad Aprile abbiamo perso 13.500 addetti. E a livello regionale possiamo dire che siamo oltre i mille ma ne sapremo di piu' quando avremo il dato certo. Siamo tornati indietro, in quanto a occupazione, a due anni fa e ci vorrà tempo per tornare a quel livello".

Alcuni settori sono davvero i profonda difficoltà: "Il turismo - dice Giacchetta - è a livelli piu' che preoccupanti per questo dobbiamo andare in vacanza nella nostra regione per aiutare questo settore trainante per tutti. E poi dobbiamo puntare sulla green economy. Ma dobbiamo avere aiuti solidi. In Germania per esempio hanno ridotto l'Iva da pagare, invece noi dobbiamo lottare addirittura con una burocrazia allucinante per avere dei fondi. La politica deve capire che l'artigianato è il motore di tutto. Abbiamo in Liguria eccellenze che rischiano".

Infine Giacchetta punta il dito contro Autostrade per Italia: "Fate bene a fare la battaglia contro i cantieri mai finiti in A10, A12 e sulle altre arterie regionali. Siamo isolati e questo caos ci danneggia enormemente. Un altro nodo da sciogliere è proprio quello infrastrutturale perche senno' ci affonda"