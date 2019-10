Arriva a Genova il ministro Boccia, vertice con Toti sul tema dell'autonomia

GENOVA - Torna forte nell'agenda politica ligure il tema dell'autonomia. Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia incontra il governatore della Liguria Giovanni Toti a Genova.

Un percorso condiviso ma non privo di ostacolo e polemiche quello che sta portando al via libera a una legge che garantisca maggiore autonomia decisionale alle Regioni. la battaglia parte soprattutto dal Nord e la Liguria con la sua giunta porta avanti il progetto. Nel mezzo della vicenda il cambio di governo con il passaggio al Conte bis e a una maggioranza parlamentare che si è vista trasformata durante la calda estate.

Il ministro del governo giallo-rosso Boccia sull'autonomia differenziata pochi giorni fa ha spiegato: "Ho intenzione di chiudere la legge quadro entro fine anno. Riteniamo di aver corso molto in questi giorni e di poter recuperare buona parte del lavoro fatto. Penso che se le regioni e le parti sociali sono d'accordo, si possa partire anche entro fine anno per sottoporre da gennaio all'attenzione del Parlamento tutte le intese che potranno essere pronte". Il ministro dunque si è preso un paio di mesi per approfondire l'argomento e trovare una soluzione. I tre governatori di Liguria, Piemonte e Lombardia viaggiano sulla stessa onda e aspettano di capire le scelte di Roma ma puntano a far valere la scelta. Un percorso iniziato già durante il governo Gentiloni.

Toti ha ribadito più volte l'importanza di arrivare al più presto alla normativa anche per una questione legata alle opportunità per il mondo portuali genovese e ligure tutto. Nei mesiscorsi in regione è stata approvata la delibera e Toti poi aveva commentato: "E' stata approvata all'unanimità dal consiglio Regionale in tutte le sue parti politiche: siccome il percorso era avviato e nessuno all'interno della Regione si è opposto, noi andremo avanti così. Poi se dovesse servire un referendum, saremmo pronti anche a farlo, ma se si possono risparmiare i soldi dei cittadini è meglio". Sul punto il governatore lombardo Attilio Fontana ha commentato: "La Regione Lombardia è pronta a fare da sola, legiferando materia per materia, a partire dalla scuola, se dal Governo non arriveranno risposte sull'Autonomia differenziata.