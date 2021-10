Andreucci domina il Rally delle Marche

Paolo Andreucci e Rudy Briani (Skoda Fabia R5), hanno vinto oggi il 14° Rally delle Marche, gara di apertura del Challenge Raceday Rally Terra, organizzato a Cingoli da PRS Group. Gli sterrati del “tetto delle Marche” hanno visto il dominio del pluricampione, vincitore di quattro delle sei speciali in programma, qui in un test gomme in preparazione dell’ultima prova tricolore su terra alla Coppa Liburna di novembre.

Secondo gradino del podio per Jacopo Trevisani-Andrea Marchesini (Skoda Fabia R5), grazie alla discriminante sull’esperto Luigi Ricci, vincitore qui nel 2018, in coppia con Biordi su una Hyundai i20 R5, al terzo posto. Penalizzati da una scelta errata di gomme a inizio gara, Ricci e Biordi hanno vinto l'ultima prova speciale.

I campioni uscenti del Raceday, Nicolò Marchioro e Marco Marchetti (Skoda Fabia R5), si sono piazzati in quarta posizione. Ottima la prestazione dei francese Jean Philippe Quilichini-Fabrice Gordon, quinti assoluti anche per una penalità di 10” per partenza anticipata (PS4). Sesti Andrea Maselli-Milena Danese, sulla Hyundai i20 R5 con una gara in progressione. Settima piazza per Gianmarco Donetto, affiancato da Menchini (Skoda Fabia R5), seguiti da Filippo Lorenzon-Alice De Marco su una Ford Fiesta R5, che con un ottimo finale di gara sopravanzano il sammarinese Jader Vagnini (Skoda Fabia R5), affiancato da Miriana Gelasi. Chiudono la top ten Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5).

Il gruppo N è andato allo sloveno Darko Peljhan, su Mitsubishi Lancer Evo IX. Nelle 2RM i migliori sono Roberto Daprà-Luca Guglielmetti, sulla Peugeot 208 R2.