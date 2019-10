Allerta meteo: le disposizioni UISP per la giornata di lunedì 21 ottobre

GENOVA - A seguito delle modifiche all’Allerta Meteo comunicate da Regione Liguria-Arpal per la giornata di lunedì 21 ottobre 2019 sul settore centrale della Regione, Zone B (‘lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno’) e D (‘Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida’) in ALLERTA ROSSA fino alle ore 15.00, quindi ARANCIONE fino alle ore 24.00,

il Comitato Territoriale UISP Genova dispone quanto segue per le attività direttamente organizzate:

-tutte le attività organizzate presso Istituti scolastici sono annullate per l’intera giornata;

-tutte le attività di ‘Benessere in Movimento’ (corsi di attività motoria per adulti e terza età) sono annullate per l’intera giornata;

-la riunione di inizio stagione del Settore Pallavolo con le associazioni partcipanti ai Campionati 2019/2020, convocata alle ore 19 presso la sede UISP di piazza Campetto, è rinviata a data da destinarsi;

-la programmazione serale delle gare del Campionato di calcio Amatori a 8 è confermata.