Allerta e cantieri, è caos in Autostrada: chiusa la A10 per incidente

GENOVA - La Liguria si sveglia sotto la pioggia, prevista fino alle ore 15 a causa dell'allerta gialla emanata da Arpal, ma si risveglia ancora una volta tra i disagi per via della viabilità in difficoltà sulle principali direttrici autostradali della regione.

Un incidente sulla A10 all'altezza di Savona tra tre mezzi pesanti ha bloccato completamente il traffico. L'autostrada è ora chiusa tra Savona e Albisola. Sul posto i mezzi della polizia stradale.

L'incidente è avvenuto al km 37, all'interno della galleria Torre Faraggiana, nel quale sono coinvolti 3 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Chi viaggia verso Genova deve immettersi sulla Complanare di Savona e può rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Ancor prima dell'ora di punta, quando ancora non sono le sette di mattina, si segnalano code sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Voltri tra Ovada e Masone a causa del perdurare dei cantieri e dei lavori in corso.

Coda sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Genova tra Recco e Genova Nervi e anche tra Nervi e Genova est per lavori e sempre sulla A12 tra Chiavari e Recco per lavori: tratte che già ieri erano in ginocchio sia in mattinata sia nelle ore preserali e serali.

Alle 8 di mattina si aggiungono le code a ponente: in A10 Genova-Savona-Ventimiglia direzione Genova c'è coda tra bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

Sulla A7 Serravalle in direzione Milano i rallentamenti prima di Bolzaneto alle 8 di mattina erano già diventate coda. Coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso.