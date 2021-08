Afghanistan, Toti: la Liguria è pronta ad accogliere i collaboratori

GENOVA - Molti comuni liguri oggi hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i civili afghani che decideranno di abbandonare il loro Paese e a loro in serata si è aggiunta la regione: lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti in serata via Facebook.

"Chi ha lavorato accanto alle nostre divise per la libertà e la pace in Afghanistan troverà ospitalità in Liguria", ha dichiarato Toti. "A nome della Regione, ho dato la piena disponibilità ad attivare ogni strada possibile per ospitare coloro che per anni hanno supportato la missione italiana. Non volteremo le spalle agli afghani e afghane che ora rischiano la vita nel loro Paese".