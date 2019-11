Affitti, alla Spezia apre lo sportello per morosità incolpevole

LA SPEZIA - Il Comune della Spezia ha istituito uno sportello dedicato agli inquilini o proprietari di case che si trovano a dover affrontare il problema della morosità incolpevole cioè derivata da situazioni di forza maggiore non dipendenti da proprie volontà. "E' un servizio per contrastare l'emergenza abitativa", dice l'assessore alle politiche sociali Giulia Giorgi.

Le famiglie che non sono riuscite a pagare l'affitto per la perdita del lavoro o la riduzione dello stipendio possono accedere a un contributo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ripartito dalla Regione Liguria tra i Comuni ad alta tensione abitativa. Il contributo per la morosità incolpevole è a tutela degli inquilini morosi, ma anche dei proprietari.